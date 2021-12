Vier handbalsters uit Kameroen vermist tijdens WK in Spanje

Vier speelsters uit de nationale handbalploeg van Kameroen worden in Spanje vermist. Ze verblijven in Spanje voor het WK handbal. Volgens de delegatie van het Afrikaanse land zijn de handbalsters sinds donderdag niet meer gezien.

De Spaanse politie is een onderzoek gestart naar de vermissing van het viertal. “Het lijkt erop dat de vrouwen uit eigen beweging zijn vertrokken”, zei een woordvoerder. De speelsters hebben al hun eigendommen met zich meegenomen uit het spelershotel in Valencia.

In het verleden hebben atleten vaker internationale sportevenementen aangegrepen om te ontsnappen aan de slechte omstandigheden in hun eigen land. Tijdens de Olympische Spelen van Londen in 2012 waren bijvoorbeeld zeven sporters uit Kameroen plotseling verdwenen.

Kameroen verloor in de groepsfase van het WK alle duels.