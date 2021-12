De Amerikaanse autosportlegende Al Unser is overleden. Hij is 82 jaar geworden.

Unser won in zijn loopbaan liefst vier keer de aansprekende autorace Indianapolis 500. Slechts drie andere coureurs slaagden daar ook in.

In 1970, 1971, 1978 en 1987 zegevierde Under in de Indy 500. Zijn broer Bobby, drievoudig winnaar van de belangrijke autorace, overleed in mei.