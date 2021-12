Villeneuve: voor Formule 1 goed als Verstappen wereldtitel wint

Jacques Villeneuve wil zijn persoonlijke voorkeur niet prijsgeven, maar voor de Formule 1 zou het volgens de Canadees goed zijn als Max Verstappen de wereldtitel verovert. “In dat geval heeft Lewis Hamilton niet alle records in handen en is hij de komende jaren ook nog hongerig”, zei de wereldkampioen van 1997 in Abu Dhabi. “Als Lewis nu zijn achtste wereldtitel wint, heeft hij alle records in handen en bestaat de kans dat hij zich volgend jaar niet meer zo druk maakt.”

Villeneuve streed dat bewuste jaar met Michael Schumacher om de titel en ook toen kwam het aan op de laatste race. De Duitser lokte een crash uit met de Canadees, die verkeerd afliep voor hem. Schumacher viel uit, maar Villeneuve kon ondanks de schade de race voortzetten, finishen én de wereldtitel veroveren. “De spanning tussen ons was extreem en dat was ook goed te merken in de paddock. Het was waarschijnlijk ook wel te merken bij de buitenwacht, maar in die tijd hadden wij de media wel meer onder controle. Er waren destijds geen sociale media waar je als coureur helemaal geen vat op hebt.”

Villeneuve denkt dat Verstappen ongeveer dezelfde spanning voelt. “Meer dan Hamilton denk ik, omdat die al zo veel heeft gewonnen. Max kan normaal gesproken goed met de druk omgaan, hoewel hij het de laatste race in Saudi-Arabië een beetje kwijt was. Dat komt ook door de extreme paardenkracht van de Mercedes die hem toch op voorhand een beetje op achterstand zet. Als je dat ervaart, kun je te ver gaan. Hij overdreef het een beetje.”

Villeneuve presteerde onder druk op zijn best, zegt hij. “In het jaar waarin ik Schumacher versloeg, was ik mentaal sterk. Ik was de race ervoor gediskwalificeerd en daardoor was Schumacher aan de leiding gekomen. Ik voelde me de underdog, had niet de dobbelsteen met de zessen naar boven, zeg maar. Die had Michael en ik denk dat Max in een vergelijkbare positie zit. Hij heeft niet de auto met het meeste vermogen.’’

De 50-jarige Canadees, in Abu Dhabi als analyticus aanwezig, verwacht een spannende race, maar hoopt wel dat alles netjes gaat. “Laat ze alsjeblieft niet met opzet crashen. Ze moeten vechten voor hun positie in de bochten, maar niet met de bedoeling elkaar van de baan af te rijden.”