Wielrenners Cavagna en Vansevenant aangereden op trainingskamp

Twee wielrenners van de Belgische ploeg Deceuninck – Quick-Step zijn op trainingskamp in Spanje aangereden. Het gaat om de Fransman Rémi Cavagna (26) en de Belg Mauri Vansevenant (22).

Cavagna liep een gebroken rugwervel op, waaraan hij waarschijnlijk maandag wordt geopereerd in een ziekenhuis in Valencia. Volgens zijn ploeg hebben onderzoeken aangetoond dat de Fransman geen schade aan zijn hersenen of zenuwen heeft opgelopen.

Vansevenant hield aan het ongeluk een gebroken duim over. Hij is teruggegaan naar België voor verdere behandeling.

Cavagna, die sinds 2017 voor de ploeg rijdt, won in juni het Franse wegkampioenschap. In 2019 pakte hij een ritzege in de Vuelta. Vansevenant boekte vorig seizoen zijn eerste profzege in de GP Industria & Artigianato.