WK zwemmen in Abu Dhabi begint later vanwege Formule 1

De wereldkampioenschappen zwemmen in Abu Dhabi beginnen drie dagen later dan aanvankelijk de bedoeling was. De WK kortebaan (in een zwembad van 25 meter) zouden maandag van start gaan, maar de internationale zwemfederatie FINA besloot begin dit jaar het evenement iets te verschuiven. Abu Dhabi huisvest komend weekeinde de slotrace van het Formule 1-seizoen en dat trekt tienduizenden mensen naar het emiraat, waardoor hotels volstromen en de prijzen omhoogschieten.

De Nederlandse ploeg, die uit vijftien zwemmers bestaat, vliegt maandag naar Abu Dhabi. “Als we twee dagen eerder zouden gaan, zou ons dat drie trainingskampen hebben gekost, zo hoog zijn nu de prijzen”, zegt schoolslagspecialist Arno Kamminga, winnaar van twee zilveren medailles op de Olympische Spelen van Tokio. “We gaan daarom iets later dan normaal.”

Kamminga zit zondag thuis in Amsterdam voor de televisie als in Abu Dhabi de ontknoping van de titelstrijd tussen Max Verstappen en Lewis Hamilton in de Formule 1 plaatsvindt. “Of ik een fan ben? Nou, als ik tijd heb, kijk ik wel naar de Formule 1. De afgelopen weken was ik meestal weg vanwege wedstrijden, maar vorig weekend zat ik aan de buis gekluisterd. Ik hoop zondag weer op vuurwerk. Laat Sergio Pérez zich maar opofferen voor Verstappen door in de eerste bocht rechtdoor te gaan en beide Mercedessen mee te nemen”, aldus Kamminga met een knipoog.

De WK zwemmen beginnen donderdag en duren tot dinsdag 21 december. De Arabieren hebben een tijdelijk zwembad met een lengte van 25 meter aangelegd in de Etihad Arena, een grote evenementenhal vlakbij het Yas Marina Bay-circuit waar Verstappen zondag de wereldtitel hoopt te pakken. Het stadion biedt plaats aan 18.000 toeschouwers.

Bij de laatste WK kortebaan, drie jaar geleden in de Chinese stad Hangzhou, pakte de Nederlandse zwemploeg elf medailles. Ranomi Kromowidjojo won goud op de 50 en 100 meter vrije slag en de 50 vlinder. Femke Heemskerk, die vorige week in Eindhoven haar carrière afsloot, pakte achter ‘Kromo’ zilver op de 50 en 100 vrij en op de 200 vrij veroverde ze brons. Op de estafettenummers pakte Oranje vijf medailles (vier keer zilver en één keer brons).