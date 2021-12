Zwemster Schouten mist WK kortebaan na ziekte

Zwemster Tes Schouten moet de WK kortebaan in Abu Dhabi overslaan. De 20-jarige Schouten, op de langebaan de houdster van het Nederlands record op de 100 en 200 meter schoolslag, was in de voorbereiding op het toernooi ziek. Het heeft volgens zwembond KNZB voor de schoolslagspecialiste de aanloop naar de wereldkampioenschappen dermate verstoord, dat ze maandag niet meevliegt naar het emiraat.

Schouten gaat zich al richten op de WK langebaan van eind mei in de Japanse stad Fukuoka. De jonge zwemster debuteerde afgelopen zomer op de Olympische Spelen van Tokio. Schouten bleef steken in de series van de 100 school, de afstand waarop ze met 1.06,92 het Nederlands record in handen heeft.

Hoofdcoach Mark Faber neemt vijftien zwemmers mee naar Abu Dhabi: negen mannen en drie vrouwen. Ranomi Kromowidjojo, Arno Kamminga en Kira Toussaint zijn de voornaamste troeven van Oranje voor de medailles. De WK in het 25-meterbad beginnen donderdag en duren tot en met dinsdag 21 december.