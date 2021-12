Boegeroep door Nederlandse fans deert Hamilton niet

Boegeroep viel Lewis Hamilton ten deel na de kwalificatie voor de Grote Prijs van Abu Dhabi. Het waren Nederlandse fans van Max Verstappen die joelden naar de Britse kampioen toen hij voor de microfoon een korte reactie gaf. “Het doet me niks. Er is nu eenmaal veel oranje hier”, reageerde Hamilton vrij laconiek. “Het was wel verrassend, dat is het eigenlijk altijd als het je overkomt, maar het laat me koud. Het heeft geen enkele invloed op mijn stemming. Ik vind het leuk dat er publiek is.”

Hamilton en Verstappen strijden zondag in de slotrace op het Yas Marina Circuit om de wereldtitel. De 36-jarige Brit kan voor de achtste keer de titel veroveren in de Formule 1 en recordhouder worden. De 24-jarige Verstappen kan de eerste Nederlandse wereldkampioen worden in de koningsklasse. Duizenden Nederlanders zijn afgereisd naar het emiraat om de spannende ontknoping live te zien.

Verstappen won de kwalificatierace en start zondag vanaf poleposition. Hamilton, die van de tweede plek vertrekt, nam die tegenslag grootmoedig. “Max reed een geweldige ronde en heeft de pole verdiend. Ik had er geen antwoord op. In mijn eerste ronde liet ik iets liggen. Mijn tweede ronde was wel foutloos, ik kon niet sneller. Desondanks sta ik nog steeds op de eerste startrij”, aldus Hamilton.