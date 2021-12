Curlingmannen beginnen OKT met nederlaag tegen Denemarken

De Nederlandse curlingmannen zijn het olympisch kwalificatietoernooi (OKT) in Leeuwarden begonnen met een nipte nederlaag. Denemarken was in Friesland met 5-4 te sterk. In het negende end kwam Oranje nog terug van 2-4 tot 4-4.

Oranje neemt het zondag op tegen Duitsland. Later zijn Tsjechiƫ, Italiƫ, Finland, Japan, Noorwegen en Zuid-Korea de tegenstanders. De winnaar van de poule plaatst zich rechtstreeks voor de Spelen. De nummers 2 en 3 spelen op 17 december de play-off voor het tweede ticket. Een dag later speelt de verliezer van de play-off tegen de nummer 4 om het laatste beschikbare olympische startbewijs.

Het is de eerste keer dat Nederland een curlingtoernooi van deze grootte huisvest.