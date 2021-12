Hamilton iets sneller dan Verstappen in laatste training

Lewis Hamilton heeft in de derde en laatste vrije training voor de Grote Prijs van Abu Dhabi net iets sneller gereden dan Max Verstappen. De Brit klokte op het Yas Marina Circuit 1.23,274 als beste tijd, de Nederlander zette 1.23,488 neer, ruim 2 tienden langzamer.

Hamilton en Verstappen maken zondag in de slotrace van het seizoen uit wie de nieuwe wereldkampioen wordt. Het is 47 jaar geleden dat de Formule 1 in de laatste race wordt beslist met twee coureurs die in punten gelijkstaan.

Hamilton reed bijna de hele sessie op zachte banden en noteerde heel wat snelle rondjes, ook al maakte hij af en toe een slippertje. Verstappen reed lang op mediums en wisselde pas tegen het einde naar de zachte band. Hij ging niet helemaal vloeiend rond, maar in één van zijn rondjes leek alles redelijk te kloppen en rolde er een goede tijd uit.

Valtteri Bottas noteerde in zijn Mercedes de derde tijd (1.24,025), maar gaf wel ruim 7 tienden toe op zijn kopman. Sergio Pérez, de Mexicaanse teamgenoot van Verstappen, zette de vierde tijd neer (1.24,047).

Verstappen had in de laatste training van het seizoen ook nog een probleem aan zijn achtervleugel. Hij moest tijdens de sessie even naar binnen om de monteurs aan het werk te zetten. Op de baan waren er een paar momenten dat hij de grip even kwijt was en hij zijn rondje niet op volle snelheid afmaakte, maar in zijn beste ronde zat hij niet al te ver van Hamilton. Het belooft daarom een spannende kwalificatie te worden.

Verstappen heeft in de titelstrijd een klein voordeel. Hij heeft dit seizoen meer overwinningen geboekt dan Hamilton (negen tegen acht) en dat betekent dat als beide coureurs aan het einde van de race in Abu Dhabi nog steeds gelijk staan in punten, Verstappen de titel heeft. Dat scenario is mogelijk als beiden in de race uitvallen of buiten de punten eindigen. Het enige andere scenario is dat Verstappen en Hamilton ieder 2 punten verdienen. Dat kan als ze op de negende en tiende plaats finishen en de coureur die tiende wordt het bonuspunt pakt voor de snelste raceronde.

Later op zaterdag, om 14.00 uur Nederlandse tijd, is de kwalificatierace waarin de startvolgorde voor de race van zondag wordt bepaald.