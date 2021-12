Handbalster Freriks ontbreekt bij Oranje na overlijden familielid

De Nederlandse handbalvrouwen kunnen zaterdag in de wedstrijd tegen Kazachstan op het wereldkampioenschap niet beschikken over Merel Freriks. De cirkelspeelster ontbreekt in de selectie van bondscoach Monique Tijsterman omdat een familielid van haar is overleden. Kelly Vollebregt neemt de plek van Freriks in de selectie over, meldt de Nederlandse handbalbond.

Freriks zit zaterdag in Castelló in Spanje wel op de tribune. Het is nog niet duidelijk of ze er in de laatste wedstrijd in de hoofdronde van maandag tegen Noorwegen wel weer bij is. “Per dag wordt bekeken wat in het belang van Merel de beste/gewenste situatie is”, aldus de handbalbond.

De Nederlandse handbalsters, die bij het WK hun titel verdedigen, startten de hoofdronde van het WK donderdag met een kleine zege op Roemenië.