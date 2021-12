Monobobsleester Sleper bij wereldbeker Winterberg weer in top 10

Monobobsleester Karlien Sleper is bij wereldbekerwedstrijden in Winterberg opnieuw in de top 10 geëindigd. De 28-jarige Nederlandse kwam in de eerste run tot een tijd van 59,45 seconden. Voor de tweede omloop had ze een fractie meer nodig (59,46). Sleper werd daarmee tiende.

De zege ging naar de Amerikaanse Elana Meyers Taylor, voor de Australische Breeana Walker en de Canadese Cynthia Appiah.

Twee weken geleden zette Sleper in Innsbruck de negende tijd neer en een week eerder was ze in die Oostenrijkse plaats al als tiende geëindigd. Sleper kwalificeerde zich met die resultaten onder voorbehoud voor de Olympische Spelen, die in februari in Beijing plaatsvinden. De Nederlandse sportkoepel NOC*NSF stelt als een eis voor deelname aan dit nieuwe olympische onderdeel een top 12-klassering in een wereldbekerwedstrijd. Sleper heeft ook nog te maken met internationale eisen. Ze moet zorgen dat ze op 16 januari op de wereldbekerranglijst bij de beste zes monobobsleesters staat die zich nog niet op andere manieren, zoals in de tweemansbob, hebben geplaatst voor de Spelen.