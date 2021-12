Ruim kwart Nederlanders sport minder of niet door avondlockdown

Ruim een kwart van de Nederlanders sport minder of zelfs helemaal niet meer als gevolg van de avondlockdown. Dat blijkt volgens sportkoepel NOC*NSF uit de maandelijkse Sportdeelname Index, die wordt opgesteld door onderzoeksbureau Kantar. Tussen 17.00 uur en 05.00 uur moeten sportcomplexen vanwege de coronamaatregelen gesloten zijn, alleen in een bepaald aantal topsportcompetities mag ook in die periode getraind en gespeeld worden.

“Deze cijfers komen helaas niet als een verrassing”, zegt algemeen directeur Marc van den Tweel van NOC*NSF. “We zien dat veel Nederlanders, zeker kinderen en jongeren, echt een sportclub nodig hebben om te sporten en voldoende te bewegen. De noodgedwongen sluiting van sportclubs om 17.00 uur maakt dat niet langer mogelijk, omdat de meeste sportactiviteiten voor hen normaal gezien in de vroege avond plaatsvinden. Het is bovendien snel donker, dat maakt het een extra uitdaging om buiten de sportaccommodatie een alternatieve plek te vinden om zelf in beweging te blijven.”