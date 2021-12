Teambaas Wolff beaamt dat Hamilton in het nadeel is

Teambaas Toto Wolff van Mercedes gaf na de kwalificatierace voor de Grote Prijs van Abu Dhabi toe dat Lewis Hamilton in het nadeel is bij start. De Brit begint als tweede aan de race achter Max Verstappen en ook nog eens op medium (gele) banden, die iets minder snel zijn dan de zachte (rode) waarop Verstappen aan de race begint.

Zondag maken Verstappen en Hamilton in de 22e en laatste race uit wie dit jaar de wereldtitel verovert in de Formule 1. De twee rivalen staan na 21 races gelijk in punten. “Ik denk dat we niets hoeven te zeggen tegen Lewis. Ik denk dat hij boos is en dat is goed. Hij gaat Max in de race opjagen”, zei Wolff na de kwalificatie. “We beginnen met een achterstand, maar het wordt een lange race en het is wel Lewis Hamilton in de auto.”