Van Aert met overmacht naar zege in veldrit Ethias Cross in Essen

De Belgische renner Wout van Aert heeft met groot machtsvertoon de Ethias Cross van Essen, een van de acht veldritten uit een serie, op zijn naam geschreven. Zijn landgenoot Thijs Aerts werd op ruime afstand tweede, voor de Nederlander Pim Ronhaar.

Een week geleden pakte Van Aert (27) bij zijn rentree in het veld direct de overwinning in de Superprestige-wedstrijd van Boom. De Belgische kampioen neemt zondag ook deel aan de wereldbekerwedstrijd in het Italiaanse Val di Sole. Hij is de enige topper die dit weekend in twee wedstrijden in actie komt.

De wedstrijd in Essen was de zesde manche van de Ethias Cross. Op 2 februari is pas de volgende in Maldegem, drie dagen later wordt de serie afgesloten in Kruibeke.