Verstappen bedankt ‘geweldige’ teamgenoot ‘Checo’ Pérez

Max Verstappen veroverde poleposition voor de allesbeslissende Grote Prijs van Abu Dhabi en kreeg daarbij hulp van teamgenoot Sergio ‘Checo’ Pérez. De Mexicaan nam zijn kopman even op sleeptouw en gaf Verstappen daarmee de kans nog wat meer snelheid te maken. Het leidde tot een supersnelle ronde; de Nederlander was bijna 4 tienden sneller dan rivaal Lewis Hamilton.

“Checo is een geweldige teamgenoot, het is heel plezierig met hem samen te werken. Ik dank hem zeer”, zei Verstappen na de kwalificatierace op het Yas Marina Circuit. De tactiek was vooraf besproken, zei de Nederlander. “Het ging heel goed, we hebben het netjes uitgevoerd. Ik won denk ik een tiende van een seconde op het stuk waar ik profiteerde van zijn slipstream. Maar het was niet de enige reden waarom het verschil met Hamilton zo groot was; het was in zijn geheel een hele goede ronde.”

Zijn teambaas Christian Horner noemde de snelle rondjes van Verstappen in het laatste deel van de kwalificatie “uitzonderlijk”. “Die samenwerking met Checo was absoluut perfect teamwork. Ik denk dat het een van Max’ beste rondjes was van dit jaar.”

Verstappen start de race zondag op de zachte (rode) banden. Dat was eigenlijk niet de bedoeling. Het plan was op medium (geel) te starten, maar hij reed een van die banden kapot en moest switchen. “Het was geen lastige beslissing. In de trainingen ging het in de ‘long runs’ heel goed op die zachte banden, dus we waren er al snel uit dat we op die band gaan focussen. Ik ben in ieder geval heel blij met die pole, het is de plek waar je wilt staan. Ik kijk echt uit naar de race zondag.”

Hij wilde nog niet te veel vooruitlopen op de mogelijke uitkomst. Als Verstappen de race wint of voor Hamilton eindigt, is hij wereldkampioen. “Het wordt niet makkelijk en zeker niet met de vorm die Lewis de laatste races heeft laten zien. We hebben dit jaar elkaar opgejaagd en in sommige races ging dat echt op het randje. We proberen allebei het beste uit onze auto’s en banden te halen en doen dat tot aan de laatste ronde en de laatste bocht. Het is een memorabel jaar en ik heb de meeste tijd genoten van die strijd.”