Verstappen pakt poleposition voor beslissende race in Abu Dhabi

Max Verstappen begint de allesbeslissende slotrace in de Formule 1 van poleposition. De coureur van Red Bull troefde in de kwalificatierace voor de Grote Prijs van Abu Dhabi zijn grote rivaal Lewis Hamilton af en deelde daarmee een mentale tik uit aan de regerend wereldkampioen.

Verstappen klokte op het Yas Marina Circuit met 1.22,109 veruit de beste tijd in zijn Red Bull, terwijl Hamilton in zijn Mercedes de tweede tijd neerzette met 1.22,480. Het verschil was behoorlijk groot, bijna vier tienden van een seconde.

Hamilton en Verstappen maken zondag in de slotrace van het seizoen uit wie de nieuwe wereldkampioen wordt. Het is 47 jaar geleden dat de Formule 1 in de laatste race wordt beslist met twee coureurs die in punten gelijkstaan.

In de eerste van de drie kwalificatiesessies was Hamilton nog wat sneller dan Verstappen met miniem verschil. De kwalificatie lag korte tijd stil, nadat Mick Schumacher (Haas) een paaltje omver had gereden. Lando Norris (McLaren) kreeg vervolgens het losse paaltje, dat midden op de baan lag, onder zijn bolide.

In de tweede sessie beschadigde Verstappen een van zijn banden en dus moest hij de pitstraat in. Red Bull besloot de Nederlander nog een keer naar buiten te sturen op zachte banden en prompt perste hij er de snelste ronde uit. Op die zachte band zal hij ook de race starten, terwijl Hamilton op de medium banden vertrekt.

In de derde en laatste sessie zette Verstappen meteen een supersnelle ronde neer, mede dankzij zijn teamgenoot Sergio Pérez. De Mexicaan bood zijn kopman een ideale slipstream. Hamilton, die vrijdag in de trainingen toch wat sneller oogde, beet zich stuk op die tijd. Norris verraste met de derde tijd in de kwalificatie. Hij was een fractie sneller dan Pérez.

Het was de tiende pole voor Verstappen van dit seizoen. Met zijn grote concurrent Hamilton schuin achter hem op de voorste startrij zorgt de start zondag meteen voor hoogspanning. Ze zullen met zijn tweeën op de eerste bocht afrijden en daar loert altijd het gevaar van een aanrijding.

Verstappen heeft in de titelstrijd een klein voordeel. Hij heeft dit seizoen meer overwinningen geboekt dan Hamilton (negen tegen acht) en dat betekent dat als beide coureurs aan het einde van de race in Abu Dhabi nog steeds gelijk staan in punten, Verstappen de titel heeft.

Dat scenario is mogelijk als beiden in de race uitvallen of buiten de punten eindigen. Het enige andere scenario is dat Verstappen en Hamilton ieder 2 punten verdienen. Dat kan als ze op de negende en tiende plaats finishen en de coureur die tiende wordt het bonuspunt pakt voor de snelste raceronde.