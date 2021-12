Afzwaaiende Räikkönen ondanks uitvalbeurt ‘driver of the day’

De Formule 1-fans hebben Kimi Räikkönen gekozen tot ‘driver of the day’ in de slotrace van het seizoen in Abu Dhabi. Dat was vooral een symbolische actie. De 42-jarige Fin van Alfa Romeo viel halverwege de race uit en zo eindigde zijn carrière in de koningsklasse in mineur.

Max Verstappen en Lewis Hamilton speelden de hoofdrol op het Yas Marina Circuit. De Nederlander passeerde in de slotronde zijn Britse rivaal en pakte daardoor de wereldtitel. Räikkönen, de wereldkampioen van 2007, werd door de kijkers gekozen tot coureur van de dag.

“Leuk om te zien dat zoveel mensen vandaag hun waardering hebben getoond, ook al ging de race niet zoals gehoopt”, zei de Fin. “We hadden na de pitsstop een technisch probleem. Dat is racen, soms gaat er iets stuk. Maar dit resultaat heeft geen invloed op hoe ik terugblik op mijn carrière. Ik ben blij dat ik nu naar een ‘normaal’ leven toe ga, daar kijk ik naar uit. Natuurlijk ga ik een hoop geweldige mensen missen die ik de afgelopen twintig jaar heb leren kennen. Het ging snel, ik heb veel herinneringen; sommige zijn mooi, sommige slecht. Ze blijven voor altijd bij me.”