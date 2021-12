Britse coureur Russell: onacceptabel einde van slotrace

De Britse Formule 1-coureur George Russell vindt dat de slotrace van het seizoen in Abu Dhabi een “onacceptabele” afloop heeft gekregen. De coureur van Williams, volgend seizoen teamgenoot van Lewis Hamilton bij Mercedes, liet dat via Twitter weten.

“Dit is onacceptabel”, schreef Russell in kapitalen. “Max is absoluut een fantastische coureur die een ongelooflijk seizoen heeft gehad. Ik heb alleen maar respect voor hem. Maar wat er zojuist is gebeurd, is absoluut onaanvaardbaar. Ik kan niet geloven wat we zojuist hebben gezien.” De 23-jarige Engelsman is lid van de rijdersvakbond GPDA.

Een crash van Nicholas Latifi, teamgenoot van Russell, leidde vijf rondes voor het einde van de race tot een safetycarfase. Met nog één ronde te gaan, verdween de safetycar van de baan. Vlak daarvoor had de raceleiding vijf achterblijvers, die tussen Hamilton en Verstappen in reden, naar voren gestuurd zodat de twee titelrivalen weer vlak achter elkaar kwamen te rijden. In de slotronde slaagde Verstappen erin Hamilton te passeren.

“Ik was aan het vechten met Mick Schumacher en moest daardoor een beetje wijd gaan in bocht negen”, zei Latifi. “Mijn banden werden daardoor vies en als gevolg daarvan maakte ik een foutje en crashte ik. Dit is vanzelfsprekend niet hoe ik het seizoen wil eindigen. Teleurstellend.”

Mercedes besloot na de twee race twee protesten in te dienen: tegen de gang van zaken met de safetycar in de slotrondes en tegen een vermeende onreglementaire actie van Verstappen.