Caljouw knokt zich naar tweede ronde WK badminton

heeft zich verzekerd van een plek in de tweede ronde van het WK badminton in Spanje. De ongeplaatste Nederlander knokte zich in Huelva in drie games langs de Indiër Sai Praneeth Bhamidipati, die als veertiende geplaatst was. Het werd 17-21 21-7 21-8 voor de Nederlander.

De 26-jarige Caljouw keek in de beslissende game tot 16-16 tegen een achterstand aan. Hij stond zelfs met 8-2 achter. Vanaf 18-18 won hij drie punten op rij.

Eerder op de dag bleef Joran Kweekel wel in de openingsronde steken. Hij moest met 21-18 10-21 en 21-16 zijn meerdere moest erkennen in Kevin Cordon uit Guatemala.

In het vrouwenenkel wordt Nederland vertegenwoordigd door Soraya de Visch Eijbergen. Zij komt maandag in actie tegen de Amerikaanse Iris Wang. Alyssa Tirtosentono en Imke van der Aar zagen in de eerste ronde van het vrouwendubbelspel Pooja Dandu en Sanjana Santosh uit India opgeven. Het Nederlandse duo had de eerste set met 21-12 gewonnen. In het mannendubbelspel waren Ruben Jille en Ties van der Lecq in hun eerste partij veel te sterk voor Koceila Mammeri en Youcef Sabri Medel uit Algerije: 21-11 21-9.