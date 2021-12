Eerste protest Mercedes tegen actie Verstappen afgewezen

De stewards hebben één van de twee protesten die Mercedes na de Grote Prijs van Abu Dhabi indiende afgewezen. Het gaat om het protest tegen een mogelijk onreglementaire actie van Max Verstappen in de voorlaatste ronde. De stewards hebben nog geen uitspraak gedaan in het tweede protest dat de Duitse renstal indiende, over de beslissingen van de raceleiding tijdens de safetycarfase. Tot die tijd is de wereldtitel van Verstappen onder voorbehoud.

Vlak voor het verstrijken van de fase achter de safetycar haalde Verstappen de leidende Lewis Hamilton heel even in, iets wat niet mag. De stewards erkennen dat de Red Bull van Verstappen “gedurende een zeer korte tijd enigszins” voor de Mercedes van de Brit zat. “Het was op een moment dat beide auto’s accelereerden en remden.” Verstappen lag weer achter Hamilton toen de safetycarfase eindigde en dus besloten de stewards het protest van Mercedes af te wijzen.

De Duitse renstal kan beroep aantekenen.