Fans in oranje juichen Verstappen al toe vanaf tribunes

De Nederlandse supporters van Max Verstappen lieten zich anderhalf uur voor de beslissende Formule 1-race in Abu Dhabi horen. Duizenden in het oranje gehulde fans juichten de coureur van Red Bull toe tijdens de traditionele rijdersparade. De coureurs maakten in een open truck een ronde over het Yas Marina Circuit langs de tribunes, waar Nederlanders de boventoon voeren.

Alle ogen zijn gericht op Verstappen en Lewis Hamilton van Mercedes, die met ingaan van de slotrace gelijk in punten staan en gaan uitmaken wie de wereldtitel verovert. Voor de 24-jarige Limburger zou dat zijn eerste zijn, Hamilton kan zijn achtste wereldtitel grijpen.

Verstappen begint de race van poleposition, met Hamilton naast hem op de voorste startrij. De Nederlander start op zachte (rode) banden en is daarmee normaal gesproken in het begin van de race in het voordeel, omdat die banden meer snelheid geven dan de medium banden (gele) waarop Hamilton start. De Brit kan in principe langer doorrijden op die banden en later zijn eerste pitstop maken.

“Laten we maar zien wat die banden gaan doen in de race, maar ik heb er vertrouwen in dat ze goed zijn”, zei Verstappen tijdens de parade. “Er kan veel gebeuren in de race, maar ik heb in ieder geval de goede band om op te starten.”

Nikita Mazepin ontbrak tijdens de rijdersparade. De Rus van Haas F1 is positief getest op corona en is uitgesloten van deelname.