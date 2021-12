De Rus Nikita Mazepin zal niet starten in de Grote Prijs van Abu Dhabi, de laatste grand prix van dit jaar. De coureur van Haas is positief getest op het coronavirus, meldt de organisatie achter de Formule 1. Mazepin is in quarantaine gegaan.

De wedstrijd op het Yas Marina Circuit staat geheel in het teken van de titelstrijd tussen Max Verstappen (Red Bull) en de Brit Lewis Hamilton van Mercedes. Verstappen begint van poleposition.

Er starten nu negentien in plaats van twintig rijders.