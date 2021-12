Hamilton na eerste pitstops nog steeds voor Verstappen

Lewis Hamilton ligt na de eerste serie pitstops in de Grote Prijs van Abu Dhabi nog steeds voor Max Verstappen. De Nederlander ging na 13 rondes vanaf de tweede plaats als eerste naar binnen. Hij wisselde van de zachte banden (softs) naar de harde banden, waarop hij mogelijk de hele race gaat uitrijden. Een ronde later dook ook Hamilton vanaf de leidende positie de pits in voor nieuwe banden.

Verstappen kwam aanvankelijk terug op de vijfde plaats, maar passeerde al snel de Brit Lando Norris van McLaren en even later ook de Spanjaard Carlos Sainz (Ferrari). Hamilton kwam na zijn pitsstop op de tweede plek terug op de baan. De Mexicaan Sergio Pérez, teamgenoot van Verstappen, heeft de leiding in handen. De race gaat over 58 rondes.

Verstappen vertrok in de slotrace van het seizoen van poleposition, maar werd in de eerste bocht binnendoor gepasseerd door Hamilton. De Nederlander probeerde enkele bochten later de leiding in de race te heroveren. Hij leek Hamilton binnendoor te passeren, maar de Brit kon daardoor naar eigen zeggen niets anders dan de bocht afsnijden. De Mercedes-kopman behield daardoor de eerste plaats en bouwde al snel een flinke voorsprong op Verstappen op.