Hamilton voelt zich ‘miljoen keer’ beter dan bij WK in 2016

Lewis Hamilton voelt zich “een miljoen keer beter” dan in 2016, toen hij in de laatste race van het seizoen de wereldtitel in de Formule 1 moest overdragen aan zijn toenmalige Duitse teamgenoot Nico Rosberg. Dat zei de Brit van Mercedes in Abu Dhabi, waar hij in de slotrace strijdt om de wereldtitel met Max Verstappen.

De Brit won vijf jaar geleden de laatste vier races, maar het was net niet genoeg om zijn titel te prolongeren. Dit jaar staan Verstappen en Hamilton gelijk in punten en is het kampioenschap in de Formule 1 spannender dan ooit.

“Het is een compleet ander scenario en ik voel me een miljoen keer beter dan vijf jaar geleden. Ik wil daar niet in het bijzonder op ingaan, maar ik sta nu anders in het leven en voor andere uitdagingen. Ik voel me gewoon beter en gelukkiger’’, aldus Hamilton.

De 36-jarige coureur van Mercedes kan in Abu Dhabi voor de achtste keer wereldkampioen worden in de Formule 1. Hij is dan de absolute recordhouder in titels. Hamilton vocht dit jaar verbeten duels uit met Verstappen en vooral de laatste races was de sfeer tussen beide titelkandidaten behoorlijk gespannen.

Na de kwalificatierace op zaterdag, waarin hij moest toezien dat concurrent Verstappen de pole pakte met een aanzienlijk snellere ronde, was Hamilton complimenteus. “Max reed een geweldige ronde, hij heeft de pole verdiend. Het was een ongelooflijk jaar waarin we een geweldige strijd hebben gevoerd. Het was steeds heel close. Ik hoop dat we nog een paar seizoenen als deze krijgen.”