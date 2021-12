Mercedes tekent protest aan tegen uitkomst slotrace Formule 1

Het Formule 1-team van Mercedes heeft protest aangetekend tegen de uitslag van de slotrace in het Formule 1-seizoen. De internationale autosportfederatie FIA maakte bekend dat Mercedes naar de stewards is gegaan, onder meer omdat Max Verstappen de regels zou hebben overtreden. Ook heeft de raceleiding volgens de Duitse renstal de regels niet goed gevolgd.

De Nederlander passeerde Lewis Hamilton in de laatste ronde en pakte daardoor de wereldtitel. De stewards moeten zich nu over de zaak buigen. Zij kunnen uiteenlopende straffen uitdelen. Het is daardoor weer onzeker geworden of Verstappen daadwerkelijk als wereldkampioen de boeken in gaat.

De slotrace in Abu Dhabi kende een krankzinnig slot. Hamilton leek onbedreigd af te stevenen op de overwinning én de wereldtitel. Hij had zo’n 12 seconden voorsprong op Verstappen, tot de Canadees Nicholas Latifi vijf rondes voor het einde crashte in de Williams. Het leidde ertoe dat de safetycar de baan op kwam. Alle coureurs moesten achter die auto gaan rijden en mochten elkaar niet inhalen, zodat de gehavende Williams-bolide kon worden weggetakeld. Verstappen dook direct de pits in voor nieuwe banden.

Achter de safetycar schoof het hele veld in elkaar. Aanvankelijk reden er vijf achterblijvers tussen Hamilton en Verstappen, maar in de voorlaatste ronde besloot de raceleiding om die vijf auto’s er tussenuit te halen. Zij mochten zowel Hamilton als de safetycar inhalen. Vlak voor het ingaan van de laatste ronde ging de safetycar van de baan. Als leider in de race mocht Hamilton bepalen wanneer hij weer op het gas ging. Verstappen reed een paar keer naast de Mercedes en leek hem één keer zelfs even te passeren, iets wat niet mag. Kort daarna ging Hamilton op het gas, waarmee de race werd hervat. In de slotronde slaagde Verstappen er op zijn nieuwe banden in om Hamilton te passeren en achter zich te houden, wat hem de titel opleverde.