Nipte zege schaatsster Bowe op 1500 meter in Calgary

Brittany Bowe heeft bij de wereldbeker schaatsen in Calgary de 1500 meter op haar naam gebracht. De Amerikaanse rijdster won nipt met een tijd van 1.52,05. De Japanse Nana Takagi eindigde als tweede met een persoonlijk record van 1.52,06. Haar landgenote Ayano Sato pakte brons met een tijd van 1.52,19.

Miho Takagi deed in Calgary niet mee aan de 1500 meter. De wereldrecordhoudster uit Japan (1.49,83) had de eerste drie wereldbekerwedstrijden op deze afstand gewonnen. Ze zakte in het wereldbekerklassement naar de derde plek. Sato is de nieuwe leidster, gevolgd door Bowe.

Nederland was zondag in Calgary in de A-divisie niet vertegenwoordigd op de schaatsmijl. Onder anderen olympisch kampioene Ireen Wüst en Nederlands kampioene Antoinette de Jong kozen voor een andere weg richting het olympisch kwalificatietoernooi eind deze maand in Heerenveen.

In de B-divisie in Calgary komen in de Nederlandse nacht van zondag op maandag Sanne in ’t Hof, Reina Anema, Robin Groot, Joy Beune en Lotte van Beek in actie op de 1500 meter.