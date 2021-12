Jordy Harink heeft in de Marathon Cup de zevende wedstrijd in Deventer gewonnen. Hij werd op het podium vergezeld door Mats Stoltenborg en Jeroen Janissen, die respectievelijk tweede en derde werden.

Bij de vrouwen ging de zege naar Ineke Dedden. Jade van der Molen werd tweede, voor Dieuwertje van Kalken.

De Marathon Cup is nu halverwege. De volgende wedstrijd is in Breda. Sjoerd den Hertog leidt bij de mannen, Lisa van der Geest bij de vrouwen.