Schaatser Ning wint 1000 meter bij absentie Nederlandse toppers

Bij absentie van concurrentie uit Nederland heeft de Chinees Zhongyan Ning bij de wereldbeker schaatsen in Calgary de 1000 meter gewonnen. Hij zegevierde in een persoonlijke toptijd van 1.06,65. De 17-jarige Amerikaans Jordan Stolz verraste met zilver, eveneens met een persoonlijk record (1.06,96). De Rus Viktor Moesjtakov, eerder op de dag winnaar van de 500 meter, eindigde als derde in 1.06,98.

De Russische wereldrecordhouder Pavel Koelizjnikov (1.05,69) stelde opnieuw teleur. Hij reed met 1.08,60 de negentiende tijd. Op de 500 meter kwam Koelizjnikov eerder op de dag niet verder dan 34,40 in de B-groep.

Nederlanders verschenen in Calgary op de kilometer niet aan de start in de A-groep. De drie olympische startbewijzen voor Oranje op dit nummer waren al ruimschoots binnen. De eerste drie wereldbekerraces van dit seizoen leverden op de 1000 meter bij de mannen steeds een volledig Nederlands podium op. Daardoor bestond de top vier van het wereldbekerklassement tot aan Calgary uit Thomas Krol, Kjeld Nuis, Hein Otterspeer en Kai Verbij. Na de resultaten zondag op de Canadese ijspiste bleef Krol aan de leiding.

In de Nederlandse nacht van zondag op maandag komen in Calgary in de B-divisie nog wel Ronald Mulder, Louis Hollaar, Serge Yoro, Tijmen Snel en Lennart Velema in actie op de 1000 meter namens Oranje.