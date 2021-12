Teambaas Horner is safetycar en Pérez heel dankbaar

Teambaas Christian Horner van Red Bull erkende na de krankzinnige ontknoping van het Formule 1-seizoen dat Max Verstappen best wat geluk had gehad. “Ik zei dat we een wonder nodig hadden in de laatste tien rondes en godzijdank kwam toen die safetycar”, aldus Horner. “Max had daar wat geluk mee, maar het was ook een geweldige strategie van het team om hem toen meteen naar binnen te halen voor zachte banden.”

Toen de safetycar vlak voor het ingaan van de laatste ronde weer van de baan verdween, kon Verstappen een ultieme aanval doen op zijn titelrivaal Lewis Hamilton. Op nieuwe banden passeerde hij de Brit, waardoor de Nederlander de titel greep.

“Niet alleen deze race, maar het hele seizoen heeft Max geweldig en constant gepresteerd”, aldus Horner. “Alle lof ook naar Lewis, hij was het hele jaar een fenomenale opponent. Dat maakt deze prestatie van ons alleen maar knapper. De strijd om het kampioenschap kwam aan op de laatste ronde en Max heeft het voor elkaar gekregen, in typische Max-stijl. Ik ben zo trots op hem en op het team.”

Horner loofde ook Sergio Pérez, de Mexicaanse teamgenoot van Verstappen die Hamilton een tijdje ophield waardoor de Nederlander weer dichterbij kon komen. “Checo was vandaag de perfecte teamgenoot, hij deed het super door op totaal versleten banden Lewis achter zich te houden. Zonder hem was Max waarschijnlijk geen wereldkampioen geworden.”