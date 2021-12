Teambaas Verstappen heeft vertrouwen in FIA na protesten Mercedes

Teambaas Christian Horner van Red Bull vertrouwt erop dat Max Verstappen de wereldtitel in de Formule 1 behoudt. Mercedes diende na de Grote Prijs van Abu Dhabi twee protesten in en dus is de uitslag voorlopig onder voorbehoud.

“We zijn teleurgesteld in dit protest, maar we hebben vertrouwen in de FIA”, zei Horner over de internationale autosportfederatie. De stewards van de FIA moeten zich over de protesten van Mercedes buigen.

De Duitse renstal vindt dat de raceleiding in de laatste rondes van de race niet volgens de reglementen handelde. Zo werden vijf achterblijvers die tussen Hamilton en Verstappen in reden naar voren gedirigeerd, zodat de twee titelrivalen weer bij elkaar kwamen. Toen de safetycar na de voorlaatste ronde van de baan ging, mocht Hamilton als leider in de race bepalen wanneer hij weer op het gas zou gaan. De gretige Verstappen kwam naast de Brit rijden en leek de Mercedes ook even te passeren, iets wat verboden is. Mercedes wil dat de stewards daar naar kijken. Kort na dat moment trok Hamilton de race weer op gang. In de laatste ronde werd hij ingehaald door Verstappen.

Teambaas Toto Wolff van Mercedes beklaagde zich tijdens de slotronde via de radio al bij de raceleiding. Het kwam hem op een scherpe reactie van wedstrijdleider Michael Masi te staan. “Toto, dit is racen.”