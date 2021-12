Trotse vader Jos Verstappen: enorme gekte

Jos Verstappen kon zondag na afloop van de bizarre ontknoping in de Formule 1 nog maar moeilijk geloven dat zijn zoon Max de wereldtitel had veroverd. “Ik ben enorm blij. Dit is een enorme gekte”, zei hij direct na afloop tegen Ziggo.

De manier waarop de titelstrijd werd beslist, deed Jos Verstappen goed. Het kwam, nadat de safety car één ronde voor het einde van de baan ging, aan op een direct racegevecht tussen Hamilton en Verstappen. “Alleen door tactische dingen weten ze te winnen. Tactisch zijn ze zo sterk”, aldus de oud-coureur over Mercedes. “Het was voor ons hopen dat de safety car zo snel mogelijk van de baan ging. Gelukkig konden we nog een rondje racen op de zachte banden. Max doet het.”