Vader Jos geloofde er niet meer in voor ‘waanzinnige’ ontknoping

Jos Verstappen gebruikte enkele keren het woord “waanzinnig” om de bizarre ontknoping van de Formule 1 te omschrijven. Zijn zoon Max leek verslagen door de snellere Lewis Hamilton, maar door de crash van Nicholas Latifi kreeg de Nederlander in de laatste ronde van de slotrace in Abu Dhabi nog een kans om alsnog zijn concurrent van Mercedes in te halen en met de zege de wereldtitel te veroveren.

“Ik had het niet meer verwacht. Ik dacht, we halen het niet meer. Het leek maar tegen te blijven zitten, zelfs nog toen ze in die safetycar-periode aanvankelijk besloten om de achterblijvers er niet meer tussenuit te halen voor de herstart. Toen dat werd teruggedraaid, hadden we eindelijk een keer geluk. Er was de kans om de race opnieuw te beginnen en je weet; als Max een kans krijgt, dan gaat ie ervoor”, aldus vader Verstappen, die meteen na de finish een trui aantrok met de opdruk ‘worldchampion’.

De manier waarop de titelstrijd werd beslist, deed Jos Verstappen goed. Het kwam, nadat de safetycar één ronde voor het einde van de baan ging, aan op een direct racegevecht tussen Hamilton en Verstappen. “Tactisch is Mercedes zo sterk. Het was voor ons te hopen dat de safetycar zo snel mogelijk van de baan ging. Gelukkig konden we nog een rondje racen op de zachte banden. Max doet het gewoon.”

Verstappen, die zelf jarenlang in de Formule 1 reed en er nooit in slaagde een race te winnen, was “ontzettend blij”. “Ik heb als vader heel wat jaren van mijn leven gewijd aan het begeleiden van Max en deze wereldtitel maakt dit het allemaal waard, meer wordt het niet. Dit was het doel waar we al die jaren naar hebben toegewerkt. Ik ben een trotse vader.”