Van Aert ook in Italiaanse sneeuwcross klasse apart

Wout van Aert heeft ook bij zijn derde optreden dit seizoen in het veldrijden de zege gepakt. Op het sneeuwparcours van het Italiaanse Val di Sole was de Belg van Jumbo-Visma opnieuw een klasse apart. Na zeges in Boom en Essen betekende dit zijn eerste overwinning van het seizoen in de wereldbeker.

Op 49 seconden finishte zijn landgenoot Michael Vanthourenhout als tweede. De Brit Tom Pidcock werd derde op 1.28 van de winnaar, die volgende week ontbreekt in de wereldbekercross van Rucphen. Daar begint Van Aerts eeuwige rivaal Mathieu van der Poel zijn veldritseizoen. De week erop in Dendermonde treffen ze elkaar voor het eerst.

Van Aert had genoten van de ongebruikelijke ondergrond die, op hoogte immers, bewust was opgezocht. “Het levert veel spektakel op, het was sport op het hoogste niveau”, oordeelde hij. “Dit is weer eens een bewijs dat je overal mooie veldritten kunt organiseren: in het centrum van een stad, maar ook zoals hier in de bergen.”

De drievoudig wereldkampioen reed in Val di Sole langzaam weg van zijn voornamelijk Belgische concurrenten. Alleen Pidcock, de olympisch kampioen mountainbiken, kon zich ertussen mengen. Nederland was alleen vertegenwoordigd door Corné van Kessel, die als tiende eindigde.

De Belg Eli Iserbyt werd vierde en verstevigde de leiding in het wereldbekerklassement omdat naaste belager en landgenoot Toon Aerts ontbrak, net als diens Nederlandse ploeggenoten Lars van der Haar en Pim Ronhaar. Zij hadden met hun ploeg Trek een trainingskamp verkozen boven het uitstapje naar Italië. Aerts heeft nu al meer dan 100 punten achterstand op Iserbyt.

Van Aert gaat met de wegploeg van Jumbo-Visma op trainingskamp. “In Dendermonde ben ik terug, zoals ik bijna alle crossen rond de kerst rijd. Ik kan in ieder geval tevreden zijn over de start van mijn seizoen.”