Verstappen: alles wat ik nu nog win, is een bonus

De wereldtitel in de Formule 1 is het hoogst haalbare in de autosport, benadrukte Max Verstappen na zijn zinderende zege in de Grote Prijs van Abu Dhabi. “Die wereldtitel is altijd mijn doel geweest. Alles wat er nu bijkomt, is een bonus”.

“Ik was behoorlijk emotioneel tijdens het uitrijden. Je kon het niet zien door dat vizier van de helm, maar geloof me, ik had het even moeilijk. En de emoties kwamen ook los toen ik mijn vader omhelsde. Jarenlang hebben we samen de wereld over gereisd voor dat ene doel. Het is ongelooflijk om dan hier te staan en te horen dat je wereldkampioen bent. Dit is ook heel speciaal voor mijn vader en het is ook bijzonder dat mijn vrienden en familie er zijn om het allemaal mee te maken.”

Het was een ongelooflijk seizoen, zei Verstappen. “Ik heb er van genoten, zeker van de gevechten met Lewis Hamilton. Het was soms op het randje en we hebben zo onze akkefietjes gehad, maar we hebben wel elkaar gepusht om tot het uiterste te gaan. Het was intens, dus het is ook goed dat we nu even kunnen relaxen. De Formule 1 is zwaar, iedere keer probeer je weer een perfecte race te rijden en dat is moeilijk. Ik heb dit jaar weer meer over mezelf geleerd en alles was positief. Voor mij staat vast dat je moet blijven geloven in jezelf.”

Verstappen won dit seizoen tien grands prix en eindigde acht keer als tweede. Hoogtepunten noemde hij zijn overwinning in Monaco, zijn twee zeges in Oostenrijk, de thuiszege in Zandvoort en “natuurlijk de idiote uitkomst van deze laatste race in Abu Dhabi”. Dieptepunt noemde hij de avond in het ziekenhuis doorbrengen na zijn crash met Hamilton op Silverstone.