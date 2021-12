Verstappen bij drie genomineerden Sportman van het Jaar

Max Verstappen behoort tot de drie genomineerden voor de titel van Sportman van het Jaar. De wereldkampioen in de Formule 1 heeft concurrentie van BMX’er Niek Kimmann en baanwielrenner Harrie Lavreysen, die beiden afgelopen zomer in Japan olympisch goud pakten. Lavreysen pakte zelfs drie plakken: twee keer goud en één keer brons.

Verstappen werd in 2016 al gekozen tot Sportman van het Jaar. Hij boekte dat jaar zijn eerste overwinning in de Formule 1.

Atlete Sifan Hassan, shorttrackster Suzanne Schulting en wielrenster Annemiek van Vleuten maken kans op de titel Sportvrouw van het Jaar. Hassan pakte in Tokio twee keer goud, Van Vleuten veroverde één gouden plak. Schulting was dit jaar op de WK shorttrack in Dordrecht een klasse apart.

De teamsprinters (baanwielrennen), hockeysters en roeiers van de mannen dubbelvier zijn genomineerd voor de prijs Sportploeg van het Jaar. Hugo Haak (baanwielrennen), Laurent Meuwly (atletiek) en Eelke van der Wal (para-wielrennen) maken kans op de eretitel Coach van het Jaar.

Diede de Groot (rolstoeltennis), Jetze Plat (para-wielrennen en para-triatlon) of de rolstoelbasketbalploeg (vrouwen) wordt Paralympisch sporter van het Jaar.

De winnaars worden op woensdag 22 december bekendgemaakt op het Sportgala, waar vanwege de coronamaatregelen geen gasten bij aanwezig kunnen zijn. Een liveshow is vanaf 20.30 uur te zien op televisie. Vorig jaar ging het Sportgala helemaal niet door vanwege de coronacrisis.

De stemming vindt digitaal plaats, op 20 en 21 december. Sporters kiezen in de sporterscategorieën, coaches brengen hun stem uit voor de titel Coach van het Jaar. De stemmen van de sporters en coaches tellen voor 50 procent mee, de stemmen van de vakjuryleden bepalen de andere helft.

De vakjury mag een sporter, coach of ploeg bij een uitzonderlijke prestatie die na de verkiezingsperiode plaatsvindt, maar wel voor 19 december, ook nog met een wildcard toevoegen aan de genomineerden.