Verstappen dankt teamgenoot Pérez: Checo is een legende

Max Verstappen heeft zijn teamgenoot Sergio Pérez tijdens de Grote Prijs van Abu Dhabi gecomplimenteerd. “Checo is een legende”, zei de Nederlander over de boordradio, nadat de Mexicaan ervoor had gezorgd dat Verstappen weer kon aansluiten bij Lewis Hamilton.

Pérez wachtte lang met het maken van zijn pitsstop en kwam daardoor na de stops van Verstappen en Hamilton aan de leiding te rijden. In de 20e ronde probeerde Hamilton op nieuwe banden de eerste plaats over te nemen, maar de Mexicaan gaf zich niet zomaar gewonnen. Tot twee keer pareerde hij een inhaalpoging van de Mercedes-kopman.

Pérez maakte zich in de Red Bull zo breed, dat het ruim een ronde duurde voordat Hamilton hem wist te passeren. Verstappen kon daardoor weer even aansluiten bij zijn Britse rivaal. Hij verkleinde zijn achterstand die aanvankelijk zo’n 8 seconden bedroeg tot 1,2 seconden.