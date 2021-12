Verstappen had in laatste ronde ‘vreselijke’ kramp in zijn been

Max Verstappen onthulde na afloop van de bizarre Grote Prijs van Abu Dhabi, waarin hij de wereldtitel veroverde, dat hij kramp had in een been in de cruciale fase van de race. “Die hele laatste ronde had ik echt ongelooflijk kramp. Het gaspedaal indrukken was bijna niet te doen en die twee lange rechte stukken waren bijzonder pijnlijk”, zei de kampioen. “Maar ja, in die laatste ronde geef je natuurlijk niet op. Dan ga je ervoor. Ik raakte meteen na de finish ook heftig geëmotioneerd.”

Het zag er lang naar uit dat Verstappen de titel aan Hamilton moest laten. “De start was om voor mij onverklaarbare reden heel slecht en ik kwam snelheid tekort. Ik had het moeilijk, maar dankzij de hulp van Sergio Pérez kon ik het gat weer kleiner maken. Die tweede bandenwissel was een tactische keuze, we wilden het op een andere manier proberen, maar dat bleek ook niet te werken. Ik heb geen moment opgegeven, ook al zag het er niet goed uit. Maar ik ben blijven doorstampen, omdat je weet dat er altijd iets kan gebeuren. Toen kwam die waanzinnige wending met de safetycar en de herstart.”