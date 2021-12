Verstappen racet in Abu Dhabi om wereldtitel in Formule 1

Max Verstappen kan zondag in Abu Dhabi sporthistorie schrijven door als eerste Nederlander wereldkampioen in de Formule 1 te worden. Als de 24-jarige Limburger de laatste grand prix van dit seizoen wint of voor Lewis Hamilton eindigt, heeft hij de titel.

De coureur van Red Bull begint in de allesbeslissende slotrace op het Yas Marina Circuit van poleposition. Hij was zaterdag in de kwalificatie veruit de snelste. Zijn rivaal Hamilton was in zijn Mercedes bijna 4 tienden langzamer en start in de race vanaf de tweede plek.

Het kampioenschap is dit jaar ongemeen spannend. Verstappen en Hamilton gaan de slotrace in met evenveel punten. Het is 47 jaar geleden dat de Formule 1 ook in de laatste race werd beslist met twee coureurs die in punten gelijk staan. Verstappen heeft een licht voordeel; hij heeft dit seizoen meer races gewonnen dan Hamilton (negen om acht) en dat betekent dat als beide rijders na de race in Abu Dhabi nog steeds gelijk staan in punten, Verstappen de titel wint.

Ongeveer 5000 Nederlandse fans van Verstappen zijn speciaal afgereisd naar het emiraat om de ontknoping live te zien vanaf de tribunes. De race begint om 14.00 uur Nederlandse tijd.