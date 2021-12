Verstappen schrijft sporthistorie met wereldtitel Formule 1

Max Verstappen heeft in de laatste race van het seizoen de wereldtitel in de Formule 1 veroverd. Hij won de Grote Prijs van Abu Dhabi en troefde in een spectaculaire race zijn rivaal Lewis Hamilton in de laatste ronde af. De coureur van Red Bull is de eerste Nederlandse wereldkampioen in de koningsklasse van de autosport. De 24-jarige Limburger is de op drie na jongste kampioen.

Duizenden Nederlandse supporters waren getuige van de historische race, waarin Verstappen van poleposition vertrok, maar door een waardeloze start al voor de eerste bocht werd ingehaald door Hamilton. Verstappen probeerde aan het einde van het eerste lange rechte stuk de koppositie over te nemen door binnendoor in te halen in de bocht, maar hij dwong daarbij Hamilton buiten de baan.

De Brit sneed min of meer noodgedwongen de bocht af en kwam weer voor de Nederlander terug op de baan. De stewards beoordeelden meteen het incident en tot grote ontzetting van Red Bull hoefde Hamilton de eerste plek niet op te geven. “Ongelooflijk, waar zijn ze mee bezig’’, riep Verstappen woedend. Zijn vader Jos beende boos weg uit de garagebox van Red Bull.

Verstappen kon op de zachte (rode) banden, die sneller slijten, niet heel lang in de achtervolging. Hamilton reed op de medium (gele) banden geleidelijk weg. In ronde 14 van de 58 maakte Verstappen zijn eerste pitstop.

Hamilton reageerde direct met ook een bandenwissel en koos net als Verstappen voor de harde band. De Brit viel terug naar de tweede plek en kwam achter Sergio Pérez van Red Bull. Hij kreeg de opdracht Hamilton op te houden en dat deed de Mexicaan met verve. Hij wist een ronde lang elke aanval van Hamilton te pareren en zorgde ervoor dat zijn kopman weer kon aansluiten bij zijn grote rivaal. “Checo is a legend”, riep Verstappen over de teamradio.

Toen Hamilton eindelijk voorbij de Mexicaan was, had hij nog 2 seconden voorsprong op Verstappen. De Nederlander deed er alles aan om aan te haken, maar de superieure snelheid van Mercedes was de Red Bull van Verstappen te veel. Hij moest lijdzaam toezien dat Hamilton langzaamaan wegreed.

Het kampioenschap leek beslist, totdat vijf ronden voor het einde Nicholas Latifi crashte en de safetycar de race neutraliseerde en alle auto’s weer samenkwamen. Opnieuw dook Verstappen de pits in voor nieuwe banden, weer met als doel een ultieme aanval te plaatsen. De raceleiding gaf de coureurs nog één ronde om de race af te maken en in die ronde sloeg Verstappen toe. Hij vloog Hamilton voorbij om alsnog compleet onverwacht de titel te veroveren.