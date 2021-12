Verstappen: wereldtitel zal mijn leven niet veranderen

Max Verstappen oogde ontspannen en zelfverzekerd op de belangrijkste dag in zijn Formule 1-carrière. Hij kwam zondag rond 13.00 uur plaatselijke tijd (10.00 uur in Nederland) aan op het Yas Marina Circuit in Abu Dhabi, vier uur voor aanvang van de slotrace.

De autocoureur van Red Bull kan zondag de eerste Nederlandse wereldkampioen in de Formule 1 worden. Als de 24-jarige Limburger de laatste grand prix van dit seizoen wint of voor Lewis Hamilton eindigt, heeft hij de titel.

Verstappen gaat niet gebukt onder enige vorm van stress, zelfs niet nu hij Nederlandse sporthistorie kan schrijven. “Ik vind dat ik al heel veel gepresteerd heb. Een wereldtitel zal mijn leven niet veranderen. Ik blijf mezelf en probeer zoveel mogelijk normaal te doen”, benadrukte hij deze dagen meermaals in Abu Dhabi.

“Ik ben rustig en ontspannen. Als de auto goed genoeg is win ik en als de auto niet goed genoeg is wordt het heel lastig. En als ik niet win, ben ik toch heel trots op mezelf en ook op het team van Red Bull. Het is indrukwekkend wat wij dit jaar hebben gepresteerd.”

De coureur van Red Bull begint in de allesbeslissende race van poleposition. Hij was zaterdag in de kwalificatie veruit de snelste. Zijn rivaal Hamilton was in zijn Mercedes bijna 4 tienden langzamer en start in de race vanaf de tweede plek. “Ik ben hier gekomen om de race te winnen. Daar ga ik mijn uiterste best voor doen. Ik ben er klaar voor, eigenlijk al vanaf 2015 toen ik mijn eerste seizoen reed. Het was een kwestie van de goede auto hebben waarmee je kunt strijden om de wereldtitel. Dit jaar hebben we eindelijk die competitieve auto.”

Het kampioenschap is ongemeen spannend. Verstappen en Hamilton gaan de slotrace in met evenveel punten. Het is 47 jaar geleden dat de Formule 1 ook in de laatste race werd beslist met twee coureurs die in punten gelijk stonden.