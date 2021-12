Verstappen ziet een wonder uitkomen

Een wonder, zo noemt Max Verstappen de manier waarop hij de wereldtitel in de Formule 1 veroverde. De Nederlander leek in de slotrace van het seizoen in Abu Dhabi het kampioenschap weer aan Lewis Hamilton te moeten laten. “Maar soms gebeuren er wonderen”, zei Verstappen na de podiumceremonie.

Een crash van de Canadese Williams-coureur Nicholas Latifi leidde er vijf rondes voor het einde van de race toe dat de safetycar de baan op kwam. Verstappen dook direct de pits in voor nieuwe banden en zag tot zijn grote opluchting hoe de raceleiding met nog twee rondes te gaan besloot om vijf achterblijvers tussen hem en de leidende Hamilton weg te halen. Daardoor kwam het in de laatste ronde van het lange seizoen over 22 races tot een rechtstreeks duel om de wereldtitel tussen de Nederlander en de Brit. Verstappen wist Hamilton te passeren en hield de zevenvoudig wereldkampioen daarna achter zich tot aan de streep.

“Voor die laatste ronde ging alles een beetje mis. De race zelf was een beetje frustrerend. Dat alles dan toch samenkomt in de laatste ronde, zo’n scenario had je niet beter kunnen schrijven”, aldus Verstappen.

De 24-jarige coureur voelde tijdens de podiumceremonie van alles door zijn hoofd schieten. “Toen ik klein was, was het mijn doel om Formule 1-coureur te worden. Je hoopt dan het podium te halen, races te winnen en op het podium het volkslied voor je te horen. Het is ongelooflijk om dan hier te staan en te horen dat je wereldkampioen bent. Dit is ook heel speciaal voor mijn vader. Jarenlang hebben we samen de wereld over gereisd voor dat ene doel. Dat komt allemaal hier samen in de laatste ronde. Supermooi dat bijna iedereen hier bij is: mijn familie, vrienden, vrienden van de familie. Zij pushen me tot waar ik nu ben. En de steun van al die mensen in het oranje is ook geweldig. Ze steunen me over de hele wereld.”