Wereldkampioen Verstappen met Nederlandse vlag op podium

Met de Nederlandse vlag in zijn handen en een brede glimlach stapte Max Verstappen na de door hem gewonnen Grote Prijs van Abu Dhabi het podium op. De Nederlandse coureur won de slotrace én de wereldtitel door Lewis Hamilton in de laatste ronde te passeren. Verstappen werd de eerste Nederlandse wereldkampioen in de Formule 1.

Teambaas Christian Horner van Red Bull vergezelde Verstappen op het podium. Onder anderen vader Jos en vriendin Kelly Piquet keken vanuit de pitsstraat met tranen in hun ogen toe. Het Wilhelmus werd meegezongen door de duizenden Nederlandse fans op het Yas Marina Circuit. Verstappen werd daar gesteund door zo’n 5000 landgenoten.

Hamilton eindigde als tweede in zowel de race als het WK. De Spanjaard Carlos Sainz van Ferrari werd derde in Abu Dhabi.