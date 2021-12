Wereldkampioen Verstappen viert feest met Red Bull in pitsstraat

Bijna vijf uur na de door hem gewonnen Grote Prijs van Abu Dhabi heeft Max Verstappen opnieuw feest gevierd. De stewards besloten de protesten die Mercedes had ingediend af te wijzen, waardoor Verstappen zijn wereldtitel behoudt. In de pitsstraat ontkurkte Red Bull enkele champagneflessen.

Zoals gebruikelijk na een overwinning ging Verstappen met alle leden van zijn team op de foto. ‘World champion 2021 Max’ stond op een van de borden die een monteur omhoog hield.

De slotrace van het seizoen kende een krankzinnig einde. Verstappen passeerde zijn concurrent Lewis Hamilton in de laatste ronde en pakte daardoor de wereldtitel. Omdat Mercedes twee protesten indiende, was het urenlang onzeker of Verstappen wereldkampioen zou blijven.

Vertegenwoordigers van beide teams moesten zich bij de stewards melden om uitleg te geven. Ook voor de uitspraak werden beide teams op het kantoor bij de stewards geroepen. De drie vertegenwoordigers van Mercedes kwamen even later met strakke gezichten naar buiten gelopen, gevolgd door leden van het Red Bull-team van Verstappen, onder wie teambaas Christian Horner. Zij liepen naar het mobilhome van de Oostenrijkse renstal, waarna daar plotseling veel geschreeuw en gejuich te horen was. Verstappen liep daarna met al zijn euforische teamleden naar de pits voor een groepsfoto, waarbij de champagne in het rond spoot.