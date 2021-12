Wielrenner Gesink mist trainingskamp vanwege besmette zoon

Wielrenner Robert Gesink moet het trainingskamp van Jumbo-Visma in Spanje overslaan. Het zoontje van de 35-jarige klimmer heeft positief getest op het coronavirus. Gesink blijft daardoor voorlopig met zijn familie in quarantaine in hun woning in Andorra.

“Maak je geen zorgen, we verkeren allemaal in goede gezondheid en Bram vertoont alleen maar lichte symptomen”, schrijft Gesink op Instagram over zijn 6-jarige zoon. “We volgen natuurlijk de regels in Andorra en de protocollen van het team om verspreiding van het virus te voorkomen. Helaas kan ik niet naar Spanje reizen om met mijn teamgenoten mee te gaan op trainingskamp.”

Gesink is al enkele weken aan het trainen in de Pyrenee├źn. In Andorra is een flink pak sneeuw gevallen, zo blijkt uit een foto op het Instagram-account van de wielrenner. Gesink heeft een deel van zijn balkon sneeuwvrij gemaakt en daar zijn fiets in de zogeheten tacx gezet, zodat hij daar met uitzicht op de bergen toch kan trainen.

De Varssevelder rijdt al sinds 2006 voor de Nederlandse wielerploeg uit de UCI WorldTour. Gesink verlengde dit jaar zijn contract bij Jumbo-Visma tot eind 2023.