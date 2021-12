Ajax treft met Benfica de bedwinger van PSV en FC Barcelona

Na Sporting Portugal in de groepsfase treft Ajax ook in de achtste finales van de Champions League een tegenstander uit Lissabon. De Amsterdammers werden na een mislukte eerste loting uiteindelijk gekoppeld aan Benfica, de huidige nummer drie van de Portugese competitie.

Benfica schakelde eerder dit seizoen PSV uit in de play-offs van de Champions League. De 37-voudig landskampioen zegevierde met 2-1 in Estádio da Luz en hield met 10 man stand in Eindhoven. Verdediger Lucas Veríssimo werd al na een half uur uit het veld gestuurd in het Philips-stadion. Benfica eindigde in de groepsfase als tweede achter Bayern München en verwees Barcelona, de uiteindelijke nummer 3 van de poule, naar de Europa League.

Ajax verloor slechts een van de zeven officiële voorgaande ontmoetingen met Benfica. Beide ploegen troffen elkaar voor het laatst in het najaar van 2018 in de groepsfase van de Champions League. Het duel in Lissabon eindigde in een gelijkspel (1-1), na een treffer Dusan Tadic en een prachtige redding in de slotfase van André Onana. Noussair Mazraoui schoot Ajax in de blessuretijd van de thuiswedstrijd naar een zege in een kolkende Johan Cruijff ArenA (1-0).

Ajax won dit seizoen in de groepsfase tweemaal van regerend kampioen Sporting Portugal (4-2 1-5). Benfica ging anderhalve week op eigen veld onderuit tegen Sporting (1-3). Het elftal van de fanatieke trainer Jorge Jesus staat nu derde in de Portugese competitie, met 4 punten minder dan FC Porto en Sporting.

Ajax treft tijdens de dubbele confrontatie met Benfica een oude bekende. Jan Vertonghen maakte in de zomer van 2020 de overstap van Tottenham Hotspur naar de club uit Lissabon. De Belg belandde op 16-jarige leeftijd in de jeugdopleiding van Ajax en veroverde twee landstitels met de club uit Amsterdam. Hij heeft nog regelmatig contact met Daley Blind en is sinds zijn vertrek erg populair gebleven bij de supporters van Ajax, die hem in 2019 op een staande ovatie trakteerden tijdens beide duels met de Spurs in de halve finale van de Champions League.