Amerikaanse schaatsploeg wint achtervolging, Nederland zesde

De Amerikaanse schaatsploeg heeft bij de wereldbeker in Calgary de achtervolging voor mannen gewonnen. Casey Dawson, Emery Lehman en Ethan Cepuran wisten zonder kopman Joey Mantia toch de beste tijd neer te zetten: 3.35,58. De Amerikanen veroverden dankzij de tweede zege op rij op dit onderdeel de wereldbeker.

Olympisch kampioen Noorwegen eindigde als tweede in 3.36,24 en Rusland werd derde met een tijd van 3.39,54. Nederland moest met een gelegenheidsformatie genoegen nemen met de zesde plek (3.41,83). Namens Oranje kwamen Marcel Bosker, Bart Hoolwerf en Marwin Talsma in actie.

Met Sven Kramer, Patrick Roest en Bosker in het team won Nederland vorige maand de ploegachtervolging bij de eerste wereldbeker. Een gelegenheidsteam met Jan Blokhuijsen, Talsma en Bosker eindigde tijdens de derde wereldbeker vorig weekeinde in Salt Lake City ook als zesde.

De Italiaanse Francesca Lollobrigida won de massastart bij de vrouwen. Ze versloeg na zestien ronden de Canadese Ivanie Blondin en de Russin Elizaveta Goloebeva. De nieuwkomers Evelien Vijn en Robin Groot eindigden in het peloton. Ze hadden zich via de halve finales knap geplaatst voor de eindstrijd.

Irene Schouten en Marijke Groenewoud, tot aan Calgary de nummers 2 en 3 in het wereldbekerklassement, sloegen de vierde wereldbeker in Canada over. Blondin bleef aan de leiding in de wereldbekerstand.