Basketballer Durant zet record neer met 51 punten in NBA

De Amerikaanse basketballer Kevin Durant heeft Brooklyn Nets met maar liefst 51 punten naar een overwinning op Detroit Pistons geleid. Durant maakte in Detroit bijna de helft van de productie van zijn ploeg: 116-104. Met 51 punten zette de 33-jarige Amerikaan een record neer in dit NBA-seizoen.

De topscorer van de Amerikaanse competitie overtrof de prestatie van Stephen Curry, die vorige maand al eens 50 punten in één wedstrijd maakte voor Golden State Warriors. “We moesten het zonder James Harden en Paul Millsap doen, dus ik wist dat ik wat meer moest gaan scoren”, zei Durant. “Ik ben gewoon blijven schieten.” In alle kwarten maakte hij minimaal 10 punten. Durant gooide vijf driepunters en benutte veertien van zijn vijftien vrije worpen.

Het is de zevende keer in de carrière van Durant dat hij 50 punten of meer maakte in de NBA. Brooklyn Nets schreef in Detroit de negentiende overwinning van het seizoen bij. Daar staan acht nederlagen tegenover. De club uit New York voert de ranglijst in het oosten aan.

Milwaukee Bucks klom naar de tweede plaats door New York Knicks met 112-97 te verslaan, de achttiende zege dit jaar. Giannis Antetokounmpo maakte een zogeheten triple-double voor de NBA-kampioen: 20 punten, 11 assists en 10 rebounds. LeBron James leidde Los Angeles Lakers met een triple-double (30 punten, 11 rebounds, 10 assists) naar een zege op Orlando Magic: 106-94. De Lakers staan zesde in het westen.