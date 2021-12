Controverse heeft feest Verstappen niet verpest

De controverse na de laatste race van het Formule 1-seizoen heeft het feest van Max Verstappen “helemaal niet” verpest. Dat zei de wereldkampioen maandag, een dag na zijn sensationele overwinning in Abu Dhabi.

Na de zege van Verstappen ontstond er tumult vanwege de wijze waarop de titel voor Verstappen tot stand kwam. Mercedes, de renstal van rivaal Lewis Hamilton, diende tevergeefs twee protesten in.

“Ik denk dat hij in orde is”, zei Verstappen over zijn grote concurrent. “Ik bedoel: het is waarschijnlijk pijnlijk, maar ik denk dat het voor hem ook een beetje anders is. Hij heeft nog steeds zeven titels en ik had er nooit een gewonnen.”

Verstappen sprak maandag nog eens zijn lof uit voor zijn ploeg. “Het is een echte teamprestatie, het kostte wat tijd, maar nu zijn we er. Hier werkten we al een paar jaar naartoe”, aldus de 24-jarige coureur van Red Bull. “Het is een kwestie van veel opofferingen doen, hard werken en erin geloven.”

In de slotrace in Abu Dhabi leek Verstappen de titel aan Hamilton te moeten laten, maar de race kreeg een bizarre wending. “Het was over het algemeen een krankzinnig seizoen en eigenlijk had je het scenario niet kunnen schrijven, zelfs niet die gekke laatste race”, aldus Verstappen. “Die vatte zo’n beetje het hele seizoen samen.”