Formule 1-icoon Ecclestone noemt Verstappen terechte kampioen

Voormalig Formule 1-topman Bernie Ecclestone heeft gezegd dat Max Verstappen de terechte wereldkampioen is. Dat zei de 91-jarige Brit in een interview met een mediagroep uit München. “Op zeer jonge leeftijd is hij al opgewassen tegen Lewis Hamilton, een van de beste coureurs ooit. Niet alleen op de baan, ook daarbuiten.”

De Nederlander besliste in de laatste ronde van de laatste grand prix de tweestrijd in zijn voordeel. Ecclestone: “En dat terwijl het team van Mercedes alles uit de kast heeft gehaald om hem te pesten, om hem van streek te maken. Mercedes heeft bovendien de beschikking over de beste auto. Dat maakt de prestatie van Verstappen nog waardevoller. Hij maakt het verschil in de race.”

Dat Mercedes zich vooralsnog niet lijkt neer te leggen bij de nederlaag noemt Ecclestone onbegrijpelijk. “Ze bouwen waarschijnlijk de beste auto’s ter wereld. Maar met deze houding zetten ze krassen op hun eigen ster. Dat is heel onverstandig.”

Ecclestone noemt het gedrag van Mercedes daarom een lachertje. “Hun teambazen proberen zelfs tijdens de race beslissingen van de wedstrijdleiding te beïnvloeden. De sport lijdt hieronder. De pure competitie zou voorop moeten staan. De coureurs hebben geweldige sport geboden. Het is een schande dat dit op deze manier wordt overschaduwd.”

Verstappen stelde de titel zondag in Abu Dhabi pas zeker met een inhaalmanoeuvre in de slotmeters. Dit werd voorafgegaan door fase met de safetycar. Volgens Mercedes was vooral de manier waarop deze fase door de organisatie in goede banen werd geleid niet reglementair. Het verliezende team diende twee protesten in, die beide werden afgewezen. Verstappen moest meer dan vier uur wachten op de officiële uitslag.