Mondiale triatlonbond schorst Rusland vanwege dopinggevallen

De internationale triatlonbond heeft Rusland voor een jaar geschorst vanwege een “groot aantal” dopinggevallen. Dat betekent niet dat Russische triatleten worden geweerd van internationale evenementen. Zij mogen blijven meedoen, maar moeten wel geregeld op doping worden gecontroleerd.

De schorsing geldt specifiek voor de Russische bond. Die mag tot eind volgend jaar geen internationale evenementen organiseren en moet alle officials die zitting hebben in de Europese en mondiale triatlonfederaties terugtrekken. De bond moet ook zorgen dat het prijzengeld wordt terugbetaald dat is uitgekeerd aan triatleten die positief hebben getest op doping. World Triathlon, de mondiale federatie, gaat de Russen helpen bij het opzetten van een plan om coaches en sporters meer informatie te geven over dopingzaken.

De afgelopen maanden werden zeker drie Russische triatleten geschorst vanwege doping. Rusland eindigde op de Olympische Spelen in de gemengde teamwedstrijd op de veertiende plaats, maar werd uit de uitslag geschrapt vanwege de dopinggevallen. Nederland greep op dit onderdeel net naast de medailles in Tokio (vierde).